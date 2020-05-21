Коронавирус
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
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Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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