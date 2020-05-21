с чего всё началось

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Общество Президент России назвал дату проведения ЕГЭ Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня. 1,9K

Происшествия В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19 Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно. 5

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды. 93

Общество Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. 1,2K

Общество Прибывающих в Великобританию ждет 14-дневная самоизоляция Всех прибывающих в Соединенное Королевство просят оставить свои личные данные, чтобы сотрудники здравоохранения могли контролировать то, как те исполняют правила самоизоляции, передает телеканал Sky News.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 1,1K

Шоу-бизнес Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом. 8

Политика США вышли из Договора об открытом небе с Россией «В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.

Политика Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.

Политика У главы СБУ нашли бизнес в Испании У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».

Гаджеты Круглые умные очки Apple Glass памяти Стива Джобса внезапно могут показать сразу после презентации iPhone 12 Согласно последним слухам, Apple работает не только над стандартной версией умных очков дополненной реальности Apple Glass, но и над специальным изданием очков, которые внешне будут напоминать знаменитые круглые очки Стива Джобса (Steve Jobs).

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.

Общество В Госдуме поддержали смягчение условий досрочного выхода на пенсию Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею о смягчении условий для выхода на досрочную пенсию. 2,1K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 488

Футбол Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".

Политика В Шадринском районе Курганской области избрали нового главу В Шадринском районе Курганской области избрали нового главу. Главой Шадринского района стал Сергей Копылов.