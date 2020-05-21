Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru 20 мая в 17:10
Происшествия
На борту лайнера, стоящего на карантине в Барселоне, есть россияне
Среди экипажа круизного лайнера, который поместили на карантин в порту Барселоны, есть россияне.
Вести.Ru 17:28
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Политика
В России ответили на обвинения США в «дезинформации» по COVID-19
Грант госдепа в 250 тысяч долларов на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения" говорит о том, что США проводят деструктивную работу вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды — пандемии COVID-19, говорится в заявлении российского посольства в США.
РИА Новости 19:24
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Игры
В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно
Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
Игромания.ру 14:28
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Общество
На следующей неделе возобновятся съемки «Аватара»
Как сообщает РИА Новости, американский продюсер Джон Ландау разместил в своем Инстаграме пост о том, что в ближайшее время члены съемочной группы сиквела «Аватара» вновь поедут в Новую Зеландию – для того, чтобы продолжить съемки очередной части культового блокбастера Джеймса Кэмерона.
Live24 08:30
Общество
В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 20 мая в 13:24
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19
Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.
Life.ru 19:15
Футбол
Кан тащил Германию на ЧМ-2002. Но в финале случилась драма
Немногим позже Кан вновь огорчил этого нападающего, отбив мяч корпусом на угловой после удара из пределов вратарской.
Спорт-Экспресс 09:30
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Футбол
Футбольный клуб «Спартак-Владикавказ» расформируют
ФК «Спартак-Владикавказ» в ближайшее время расформируют, а весь персонал клуба направят в футбольную академию, которая начнет свою работу на базе спортшколы «Барс».
ГТРК Алания 10:04
Общество
Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах
Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере.
РБК вчера в 20:16
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings 08:01
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform вчера в 21:02
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru 19:46
Экономика
Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Власти КНР впервые за долгие годы не станут ставить цели по росту национальной экономики.
Народные новости 13:51