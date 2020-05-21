Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
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Бывший кожвендиспансер перепрофилировали под лечение COVID-19
Новый Калининград Бывший кожвендиспансер и нынешний Центр специализированных видов медпомощи в Калининграде на ул. Барнаульской перепрофилировали под размещение заражённых коронавирусной инфекцией.
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Общество
В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.
Life.ru вчера в 14:28
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
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Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru вчера в 05:22
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
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Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
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Кино
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Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Происшествия
Сожитель забил до смерти мать пятерых детей в Петербурге
Пятый канал 13:51
Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
В составе NAVI по Dota 2 произошло изменение — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в украинской организации будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич.
Чемпионат 11:57
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков
Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.
REGNUM 10:38
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В Подмосковье ужесточили масочный режим
Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
Наука
Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото
Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews 13:37
Общество
Анна Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
Распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато.
Телеканал RTVI 08:53
Общество
Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня
Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
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Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Сайт интересных новостей 13:18
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Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
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Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Общество
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
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Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15