Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти

Газета.Ru09:53

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Госдума зафиксировала страховые взносы для бизнеса и НКО

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Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новости05:39
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