Экономика
ИА Красная ВеснаГосдума узаконила пакет мер по налоговой поддержке граждан и бизнеса
Законопроект о пакете налоговых мер поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от ввода режима повышенной готовности, во втором и третьем чтении 22 мая принят Госдумой РФ.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
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«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти
Газета.Ru22 мая в 09:53
Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы
Парламентская газета20 мая в 17:27
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Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
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WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний
Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
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Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
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В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
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Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
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Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Авто
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В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
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В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах
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США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
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Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
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Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
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Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
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Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
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Lenta.ru 13:59
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
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Кубок Белоруссии. БАТЭ победил «Динамо-Брест» в финале турнира
Решающий гол команда из Борисова забила на 120-й минуте. БАТЭ стал победителем Кубка в четвертый раз в истории.
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