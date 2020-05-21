Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГосдума узаконила пакет мер по налоговой поддержке граждан и бизнеса

Законопроект о пакете налоговых мер поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от ввода режима повышенной готовности, во втором и третьем чтении 22 мая принят Госдумой РФ.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений
 во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.
Известия20 мая в 17:01

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Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новости22 мая в 05:39

Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет

Известия20 мая в 17:01
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Политика

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