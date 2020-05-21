с чего всё началось

Законопроект о пакете налоговых мер поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от ввода режима повышенной готовности, во втором и третьем чтении 22 мая принят Госдумой РФ.

Госдума узаконила пакет мер по налоговой поддержке граждан и бизнеса

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