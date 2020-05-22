с чего всё началось

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Происшествия Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолет По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется. 408

Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 129

Политика Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней. 39

Политика Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.

Общество В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 610

Кино Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев По словам Райта, который исполнит роль комиссара Гордона в новой картине о Бэтмене, создатели фильма пытаются создать уникальный продукт, но при этом сохранить центральную идею.

Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 22

Политика В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория. 54

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 50

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 571