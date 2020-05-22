Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФвчера в 06:31

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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБК06:08

Госдума одобрила закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

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Госдума рассмотрит сегодня законопроекты о поддержке бизнеса и населения

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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

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Левый поворот: политика России повернулась к народу

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Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума РФвчера в 06:31

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известия05:49
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Газета.Ru 05:45
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В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
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Происшествия

Появились подробности массового убийства под Житомиром

Известия 06:54
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро после открытия торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru 03:17
Происшествия

В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

РИА Новости 06:45
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Футбол

ФК «Оренбург» сменил главного тренера

Футбольный клуб «Оренбург» не станет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
Коммерсантъ 07:08
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Лукашенко поручил создать ракету дальностью до 300 км

Коммерсантъ 06:26
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
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Футбол

Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
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Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
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Общество

В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
РИА Новости 06:36
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт.
News.ru 04:59
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Происшествия

Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
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Гаджеты

В России увеличился спрос на недорогие смартфоны

Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera вчера в 12:40
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Кино

Новый трейлер фильма «Довод» показали в игре Fortnite

Twitter Новый трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана впервые продемонстрировали всему миру в популярной онлайн-игре Fortnite.
РЕН ТВ вчера в 22:19
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Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
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Экономика

Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – сказал Котяков.
Rambler News Service вчера в 08:16
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Финансы

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 06:48
Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Политика

«Отдали на съедение»: о скандале с выдачей ополченца из России

Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев в своем авторском Telegram-канале прокомментировал выдачу Казахстану добровольца войны на Донбассе Евгения Щербака.
Rusvesna.su 06:30
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Политика

Глава ДНР подтвердил наличие у него российского гражданства

Комментируя заявление украинской стороны, которая предоставила в ОБСЕ копию российского паспорта Пушилина, глава ДНР подтвердил эту информацию.
REGNUM 06:46
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