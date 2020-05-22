с чего всё началось

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро после открытия торгов В начале торговой сессии в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.

Футбол ФК «Оренбург» сменил главного тренера Футбольный клуб «Оренбург» не станет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.

Общество В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса. 37

Общество В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 8

Шоу-бизнес Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт. 9

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,1K

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 252

Гаджеты В России увеличился спрос на недорогие смартфоны Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств. 38

Экономика Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – сказал Котяков. 63

Финансы Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.

Шоу-бизнес Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Политика «Отдали на съедение»: о скандале с выдачей ополченца из России Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев в своем авторском Telegram-канале прокомментировал выдачу Казахстану добровольца войны на Донбассе Евгения Щербака.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 561