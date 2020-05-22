Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

Телеканал 360°08:41

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известия05:49

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Национальная служба новостей06:15

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБК06:08

Закон о мерах поддержки бизнеса в период COVID-19 принят Госдумой

Финмаркет05:59

Госдума приняла закон о поддержке граждан в период пандемии

Общественное телевидение России06:23

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАСС05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

VSE42.RU 20 мая в 22:34
51
Политика

Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
495
Общество

Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать

С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
Эхо Москвы вчера в 13:31
627
Общество

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании

Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.
REGNUM вчера в 09:26
329
Общество

Протестом курских предпринимателей заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшейся акцией протеста предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке г. Курска.
Kurskcity.ru 04:16
39
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
4
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,1K
Происшествия

СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане

В результате падения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи есть выжившие, сообщает газета Dawn.
РИА Новости 08:55
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
42
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,6K
Происшествия

По подозрению в сутенерстве вновь задержан издатель журнала «Флирт»

Газета.Ru 07:27
3
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
830
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
10
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
162
Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
456
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Политика

Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
1
Политика

США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу

В МИД России от США поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 07:54
Здоровье

Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности

Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.
News.ru вчера в 17:00
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,7K
Общество

Собянин: Москве удалось избежать «худшего сценария» с коронавирусом

В Москве удалось избежать «худшего сценария» развития ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 09:17
4
Происшествия

200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области

Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
49
Здоровье

В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный COVID-19

В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный диагноз «COVID-19». Еще 6 мая таковых было 124 человека.
Екатеринбург в интернете 08:48
Происшествия

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
108
Путешествия

Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня

Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
61
Армия и оружие

В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы

США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:14
Общество

МФЦ в Петербурге откроют 25 мая

Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
Деловое.ТВ 06:51
21
Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily 03:05
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
2,2K
Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное