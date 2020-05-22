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Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу В МИД России от США поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из Договора по открытому небу.

Здоровье Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.

Происшествия 200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест. 49

Здоровье В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный COVID-19 В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный диагноз «COVID-19». Еще 6 мая таковых было 124 человека.

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Армия и оружие В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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