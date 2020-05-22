Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Политика
Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Общество
Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать
С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании
Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.
REGNUM вчера в 09:26
Общество
Протестом курских предпринимателей заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшейся акцией протеста предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке г. Курска.
Kurskcity.ru 04:16
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане
В результате падения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи есть выжившие, сообщает газета Dawn.
РИА Новости 08:55
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Политика
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
В МИД России от США поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 07:54
Здоровье
Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности
Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.
News.ru вчера в 17:00
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Собянин: Москве удалось избежать «худшего сценария» с коронавирусом
В Москве удалось избежать «худшего сценария» развития ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 09:17
Происшествия
200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области
Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
Здоровье
В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный COVID-19
В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный диагноз «COVID-19». Еще 6 мая таковых было 124 человека.
Екатеринбург в интернете 08:48
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Путешествия
Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня
Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
Армия и оружие
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:14
Общество
МФЦ в Петербурге откроют 25 мая
Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
Деловое.ТВ 06:51
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25