Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Здоровье Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007 Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.

Общество Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса. 4

Политика МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе Москва не приемлет ультиматумы США по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.

Общество В Северодвинске выявили очаг коронавируса «В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона. 58

Политика Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 673

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 3,8K

Экономика СМИ: менеджеры разработчика вакцины от коронавируса заработали миллионы Как стало известно телеканалу CNN, руководство американской фармакологической компании Moderna, заявившей, что она ближе остальных к созданию вакцины коронавируса нового типа, заработало десятки миллионов долларов на торговле своими же акциями.

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 297

Общество Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой» Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. 20

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете». 3

Наука От ишемии защищает оливковое масло Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.

Космос SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9 Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. 15

Политика Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости". 913

Политика Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по уголовному делу о вывозе из республики 43 картин. 7