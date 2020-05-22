Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Здоровье
Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007
Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.
РИА Новости 13:03
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
В Пакистане подтвердили гибель 97 человек при крушении самолета
Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97 человек при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи.
РИА Новости 20:59
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
Политика
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
Москва не приемлет ультиматумы США по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 10:38
Общество
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском 14:51
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Здоровье
Саратовские магазины закрывают из-за сотрудников без масок и перчаток
По словам Ольги Кожановой, на объектах торговли пищевыми продуктами зафиксировали 68% нарушений.
Регион 64 12:16
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
СМИ: менеджеры разработчика вакцины от коронавируса заработали миллионы
Как стало известно телеканалу CNN, руководство американской фармакологической компании Moderna, заявившей, что она ближе остальных к созданию вакцины коронавируса нового типа, заработало десятки миллионов долларов на торговле своими же акциями.
Московский Комсомолец 21:33
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM вчера в 14:54
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
Наука
От ишемии защищает оливковое масло
Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Политика
Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по уголовному делу о вывозе из республики 43 картин.
Московский Комсомолец 04:01
Культура
Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru 13:52
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24