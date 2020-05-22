Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

Телеканал 360°08:41

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Национальная служба новостей06:15

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Агентство Москва05:23

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известия05:49

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАСС05:44

В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии

Комсомольская правда05:42

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБК06:08
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Происшествия

В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина

Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Здоровье

Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007

Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.
РИА Новости 13:03
Общество

Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини

В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
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Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4

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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
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Происшествия

В Пакистане подтвердили гибель 97 человек при крушении самолета

Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97 человек при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи.
РИА Новости 20:59
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
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Политика

МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе

Москва не приемлет ультиматумы США по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 10:38
Футбол

Стадион «Сан-Сиро» не признали культурным наследием и разрешили снести

Нева Спорт 02:43
Общество

В Северодвинске выявили очаг коронавируса

«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском 14:51
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Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Здоровье

Саратовские магазины закрывают из-за сотрудников без масок и перчаток

По словам Ольги Кожановой, на объектах торговли пищевыми продуктами зафиксировали 68% нарушений.
Регион 64 12:16
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Экономика

СМИ: менеджеры разработчика вакцины от коронавируса заработали миллионы

Как стало известно телеканалу CNN, руководство американской фармакологической компании Moderna, заявившей, что она ближе остальных к созданию вакцины коронавируса нового типа, заработало десятки миллионов долларов на торговле своими же акциями.
Московский Комсомолец 21:33
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Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

Gazeta.SPb 16:43
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Кино

Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM вчера в 14:54
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
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Здоровье

Ученые объяснили большинство летальных исходов от коронавируса

Live24 08:10
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Кино

Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме

Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
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Общество

Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
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Наука

От ишемии защищает оливковое масло

Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb 18:24
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Космос

SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9

Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
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Политика

Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по уголовному делу о вывозе из республики 43 картин.
Московский Комсомолец 04:01
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Культура

Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации

Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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