Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБК22 мая в 06:08

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАСС22 мая в 05:44

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известия22 мая в 05:49

Госдума одобрила закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ФАН22 мая в 06:05

Главные анонсы 22 мая

Коммерсантъ21 мая в 17:00

Левый поворот: политика России повернулась к народу

News.ru21 мая в 11:49

Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

REGNUM 02:42
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
1,3K
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
2,2K
Шоу-бизнес

Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом

Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 03:47
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 05:00
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
5,9K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
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Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 22 мая в 14:38
5
Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
17
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
16
Общество

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Армия и оружие

Индийских пограничников обезоружили и задержали китайские военные

OAnews 04:43
13
Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
4
Общество

Аномальный холод пришел в Москву

Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
297
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
706
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
64
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
5
Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
29
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,2K
Общество

Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
696
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса

Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза 22 мая в 16:12
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Футбол

Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 02:17
4
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»

Актуальные Новости вчера в 15:28
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Политика

Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу

Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу.
Российская газета вчера в 21:05
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Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
175
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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