с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.

Шоу-бизнес Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19. 28

Происшествия Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Политика Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". 102

Общество NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. 16

Общество В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Общество В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек. 4

Общество Аномальный холод пришел в Москву Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная. 297

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России. 706

Космос SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте. 64

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,2K

Общество Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 696

Здоровье На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе. 967