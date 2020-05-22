Коронавирус
BFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
REGNUM 02:42
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Шоу-бизнес
Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом
Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 03:47
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 05:00
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса
Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза 22 мая в 16:12
Футбол
Зелимхан Бакаев рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 02:17
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»
Актуальные Новости вчера в 15:28
Политика
Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу
Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу.
Российская газета вчера в 21:05
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56