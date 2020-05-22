Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики
Национальная служба новостейвчера в 06:15
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В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
ТАСС вчера в 10:49
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Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Культура
Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»
Официально местом «рождения» Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело вчера в 11:20
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Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Общество
Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ
«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 13:24
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК вчера в 07:00
Общество
В Подмосковье вводят штрафы за отсутствие маски в общественных местах
Дмитрий Коротаев / "Известия" В Московской области начнут штрафовать за появление в общественных местах без масок.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Политика
Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
Lenta.ru вчера в 22:42
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily вчера в 03:05
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
Lenta.ru вчера в 13:25
Политика
Британский премьер намерен сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
Председатель британского правительства Борис Джонсон хочет уменьшить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре сети 5G до нуля к 2023 году.
Московский Комсомолец вчера в 22:46
Здоровье
Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом
Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
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Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News вчера в 09:17
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Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Здоровье
Говорят, россиян спасут от COVID-19 прививки против других болезней. Правда ли это?
Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
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Культура
Названа лучшая экранизация Стивена Кинга
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 вчера в 11:30