Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Общество Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом. 1

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 62

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 42

Политика Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. 929

Общество Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ «Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. 5

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4K

Общество Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов. 4

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 908

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 158

Политика Британский премьер намерен сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля Председатель британского правительства Борис Джонсон хочет уменьшить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре сети 5G до нуля к 2023 году.

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 84

Здоровье Говорят, россиян спасут от COVID-19 прививки против других болезней. Правда ли это? Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней.