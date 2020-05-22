Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известиявчера в 05:49

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Национальная служба новостейвчера в 06:15

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБКвчера в 06:08

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

Телеканал 360°вчера в 08:41

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАССвчера в 05:44

В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии

Комсомольская правдавчера в 05:42

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Агентство Москвавчера в 05:23
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Происшествия

В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

ТАСС вчера в 10:49
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Общество

Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
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Культура

Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»

Официально местом «рождения» Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело вчера в 11:20
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Политика

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости вчера в 07:39
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Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
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Общество

Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ

«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 13:24
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
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Общество

Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику

Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК вчера в 07:00
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Общество

В Подмосковье вводят штрафы за отсутствие маски в общественных местах

Дмитрий Коротаев / "Известия" В Московской области начнут штрафовать за появление в общественных местах без масок.
РЕН ТВ вчера в 14:52
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Политика

Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
Lenta.ru вчера в 22:42
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily вчера в 03:05
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Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
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Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru вчера в 13:25
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Политика

Британский премьер намерен сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля

Председатель британского правительства Борис Джонсон хочет уменьшить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре сети 5G до нуля к 2023 году.
Московский Комсомолец вчера в 22:46
Здоровье

Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом

Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1K
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Космос

Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель

Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
13
Общество

Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News вчера в 09:17
8
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
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Здоровье

Говорят, россиян спасут от COVID-19 прививки против других болезней. Правда ли это?

Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
120
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
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Культура

Названа лучшая экранизация Стивена Кинга

Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 вчера в 11:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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