Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБКвчера в 06:08

Госдума приняла закон о поддержке граждан в период пандемии

Общественное телевидение Россиивчера в 06:23

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Национальная служба новостейвчера в 06:15

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Финмаркетвчера в 05:59

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известиявчера в 05:49

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАССвчера в 05:44
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