Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

Телеканал 360°08:41

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известия05:49

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Национальная служба новостей06:15

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБК06:08

Закон о мерах поддержки бизнеса в период COVID-19 принят Госдумой

Финмаркет05:59

Госдума приняла закон о поддержке граждан в период пандемии

Общественное телевидение России06:23

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАСС05:44
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Россиян предложили сажать в тюрьму за серые зарплаты

За выписывание сотрудникам серых зарплат могут начать сажать в тюрьму топ-менеджеров.
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
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Общество

Для студентов вузов проведут всероссийский онлайн-выпускной

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Происшествия

На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца

На месте крушения Airbus A320 в Пакистане найден живой ребенок, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как в лесополосе в Москве была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
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Эксперты заверили президента, что в первой декаде июня большинство регионов смогут в целом возобновить нормальную жизнедеятельность.
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Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
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Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
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Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
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Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
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В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
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NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
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В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России

На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
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Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

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США ждут от России уничтожения всех ядерных боеголовок

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
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В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
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Светлана Моргунова отказывается кремировать сына

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Компания BMW отзывает в России 365 авто

BMW отзывает 365 единиц своих авто из-за проблем с безопасностью.
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Экономика

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
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Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

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В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

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Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
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