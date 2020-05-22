Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 83

Армия и оружие В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями Реформа ВВС Украины будет проведена в три этапа, соответствующий план уже утвержден Военным советом Воздушных сил ВС Украины.

Космос В Великобритании провели первые за 50 лет крупные ракетные испытания В пресс-релизе компания Skyrora утверждает, что проведенные испытания — эть «первое вертикальное статическое огневое испытание такого масштаба в Великобритании со времени программы Black Arrow, которая выполнялась 50 лет назад». 1

Происшествия Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ 13 мая Росздравнадзор остановил использование аппаратов Уральского приборостроительного завода, которые были сделаны с 1 апреля текущего года. 28

Энергетика Добыча нефти в США снизилась почти на 20% с марта К 20 мая объем добычи нефти в США снизился почти на 20% с пикового уровня марта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Политика Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию на следующий год Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на следующий год с учетом расходов в связи с пандемией коронавируса. 3

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 107

Общество В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства. 618

Авто Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать. 2

Авто В сети появились изображения нового универсала Hyundai Sonata На сегодняшний день новая Sonata представлена только в кузове седан, но есть вероятность, что в будущем появится и универсальная версия.

Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 71

Общество Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля. 30