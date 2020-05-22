Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом. 2,2K

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Общество Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке. 132

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 139

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 104

Финансы Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах. 20

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 344

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 46

Армия и оружие Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

Общество Без коронавируса в Омской области остались 7 районов Как сообщили в региональном Минздраве по состоянию на 9:05 21 мая, коронавирус за сутки обнаружили еще у 47 человек, причем 36 из них выявлены в Омске, 5 – в Калачинском районе, 2 – в Москаленском, по 1 – в Русско-Полянском, Седельниковском, Исилькульском и Омском. 27

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски "Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил Воробьев. 102

Политика Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill. 79

Авто Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства. 76

Футбол Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин прокомментировал заявление гендиректора клуба Василия Кикнадзе, который считает, что специалист мог бы лучше работать с молодежью. 3

Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 480