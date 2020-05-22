Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики
Национальная служба новостейвчера в 06:15
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Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:27
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
В Госдуме принят закон о создании единого регистра всех данных россиян
Государственная дума РФ в третьем, оконательном чтении приняла закон о создании единого регистра, в котором будут содержаться почти все сведения о россиянах.
Readovka.ru 21 мая в 08:03
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество
Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август
Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета.
Газета.Ru 02:56
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Армия и оружие
Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 19:10
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
Без коронавируса в Омской области остались 7 районов
Как сообщили в региональном Минздраве по состоянию на 9:05 21 мая, коронавирус за сутки обнаружили еще у 47 человек, причем 36 из них выявлены в Омске, 5 – в Калачинском районе, 2 – в Москаленском, по 1 – в Русско-Полянском, Седельниковском, Исилькульском и Омском.
РИА СуперОмск 20 мая в 23:27
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
"Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Сайт интересных новостей вчера в 13:18
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей рассердила поклонников критикой Бейонсе и Карди Би
Дель Рей ответила на критику, отметив, что ее позиция не имеет ничего общего с расизмом.
РБК вчера в 09:24
Политика
Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции
Члены Совета Федерации разработают законопроект, согласно которому больных людей во время пандемии будут обеспечивать жильем для соблюдения самоизоляции.
РБК 02:23
Футбол
Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью
Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин прокомментировал заявление гендиректора клуба Василия Кикнадзе, который считает, что специалист мог бы лучше работать с молодежью.
Советский спорт вчера в 05:21
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Режим ограничений в Свердловской области продлён до 1 июня
Губернатор Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима ограничений в Свердловской области до 1 июня.
Телеканал ОТВ вчера в 09:16
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News вчера в 09:17
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51