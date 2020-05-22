Коронавирус
Агентство МоскваГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
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Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.
с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 16:27, Ашберн
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
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Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Названы опасные для больных COVID-19 препараты
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости 16:19
Армия и оружие
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Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Lenta.ru 15:54
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«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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В Гидрометцентре рассказали об аномальной жаре на территории России
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REGNUM 22 мая в 04:16
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Вничью закончился матч между «Фортуной» и «Кельном» 24 мая, проходивший в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги по футболу.
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Вести.Ru 03:23