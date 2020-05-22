с чего всё началось

Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Общество Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. 399

Общество Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung. 6

Игры Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles. 4

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 152

Энергетика Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. такие данные следуют из информации, опубликованной на сайте Qatar Petroleum. 242

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,6K

Общество Илон Маск рассказал о любви к русскому языку Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык. 27

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Здоровье Названы опасные для больных COVID-19 препараты Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.

Армия и оружие США испытали лазерное оружие против беспилотника Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана. 520

Общество В России выросли продажи водки и вина Объем розничной продажи алкоголя в апреле вырос на 17,1 миллиона декалитров и увеличился на 5,2 процента в годовом выражении. 5

Политика Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели. 3

Шоу-бизнес Плющенко с семьёй станцевал под хит из 80-х Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своей женой Яной Рудковской и сыном Александром станцевали под хит из 80-х годов. 2