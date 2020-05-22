Общество
Агентство МоскваГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
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Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.
с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Парламентская газетавчера в 05:59
Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции
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