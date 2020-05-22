Общество

Агентство МоскваАгентство МоскваГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать
Вячеслав Володин
Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.
— Вячеслав ВолодинТАСС вчера в 05:25
с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБКвчера в 06:08

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Парламентская газетавчера в 05:59

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Агентство Москвавчера в 05:23

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известиявчера в 05:49

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАССвчера в 05:44

Левый поворот: политика России повернулась к народу

News.ru21 мая в 11:49

Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика

В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
1,3K
Общество

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
74
Общество

Психиатр рассказала, какие продукты помогут побороть тревогу

Life.ru 06:33
Футбол

Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Нападающий Джордже Деспотович высказал слова благодарности "Оренбургу" и попрощался с футбольным клубом.
РИА Новости 06:56
Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
1,2K
Происшествия

В Калужской области 3123 человека заразились коронавирусом

В Калужской области количество заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 2998 до 3123.
Калужский перекресток вчера в 04:10
271
Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
194
Общество

Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
35
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
1,2K
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
2,4K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
3,9K
Общество

В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса

REGNUM вчера в 16:01
121
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

Профиль вчера в 01:33
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
33
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
535
Путешествия

Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня

Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
Forbes вчера в 14:16
5
Культура

Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона

Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
249
Здоровье

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
19
Армия и оружие

NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»

The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
6
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
417
Общество

Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград

В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
6
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек

От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:58
938
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
Территория новостей вчера в 04:53
32
Футбол

Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью

Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
3
Происшествия

888 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 21 мая 2020, 13:58 — REGNUM За сутки в Архангельской области выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 21 мая в 06:58
49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева запустила новое шоу

На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале.
Bimru.ru вчера в 06:41
19
Здоровье

В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Происшествия

В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
РИА Новости 07:16
4
Наука

Россия может начать производить вакцину от коронавируса уже осенью

Россия может успеть наладить промышленное производство вакцины от CoVID-19, если будет проводить клинические испытания и предпроизводственную подготовку параллельно, заявил врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Peterburg2.ru вчера в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное