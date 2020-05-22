с чего всё началось

Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

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