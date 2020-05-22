Коронавирус
Агентство МоскваГосдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
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Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики
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