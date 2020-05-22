с чего всё началось

Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.

Происшествия Захватчик заложников в банке в Москве задержан Мужчину, захватившего заложников в банке в Москве, задержали в ходе штурма. Об этом 23 мая сообщил источник «Известий». 1K

Культура Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора. 6

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 981

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 449

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,3K

Происшествия У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв. 7

Авто Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave. 2

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 700

Общество В России продлили трудовые патенты мигрантам Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России. 36

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 38

Происшествия В Краснодарском крае медики пожаловались на угрозы полиции По данным СМИ, 18 мая сотрудники станции скорой помощи города Абинска выложили в интернет видеообращение о задержках выплат, предусмотренных за особые условия работы в период пандемии COVID-19. 31

Футбол Российский клуб интересуется защитником из Серии А Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.

Здоровье В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов. 239

Общество Великобритания ввела обязательный карантин для въезжающих По последним данным британского Минздрава, число случаев заражения коронавирусом в королевстве превысило 254 тысячи. 2

Армия и оружие NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров» The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах. 8

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Наука Создали бионический глаз, который лучше человеческого Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения. 50

Здоровье Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины. 71

Культура Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона». 260

Шоу-бизнес Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.