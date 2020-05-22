Общество
BFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.
с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Парламентская газетавчера в 05:59
Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Происшествия
Захватчик заложников в банке в Москве задержан
Мужчину, захватившего заложников в банке в Москве, задержали в ходе штурма. Об этом 23 мая сообщил источник «Известий».
Известия 08:13
Культура
Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированной Россией встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа», которая была посвящена ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
Общество
В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском 04:47
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Происшествия
В Краснодарском крае медики пожаловались на угрозы полиции
По данным СМИ, 18 мая сотрудники станции скорой помощи города Абинска выложили в интернет видеообращение о задержках выплат, предусмотренных за особые условия работы в период пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 20 мая в 08:08
Футбол
Российский клуб интересуется защитником из Серии А
Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Здоровье
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
Великобритания ввела обязательный карантин для въезжающих
По последним данным британского Минздрава, число случаев заражения коронавирусом в королевстве превысило 254 тысячи.
Говорит Москва вчера в 13:19
Армия и оружие
NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»
The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
Здоровье
Правительство выделило 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам
Правительство выделило 11,5 млрд на страховые выплаты, полагающиеся медицинским работникам при заражении коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 07:39
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Культура
Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений
Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона».
Московский Комсомолец 07:46
Шоу-бизнес
Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы
Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.
7Дней.ру 05:35
Армия и оружие
Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном
Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
Экономика
Россия ставит криптовалюту под запрет
Госдумовцы разработали пакет законопроектов, предполагающих административную и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и криптовалют.
News.ru 21 мая в 12:36
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41