с чего всё началось

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о внесении изменений в статьи Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Таким образом, в РФ вводится новый день воинской славы — 3 сентября, День окончания Второй мировой войны в 1945 году.

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,7K

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Общество На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку» Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда. 162

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Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 71

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 46