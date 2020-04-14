Политика
RT на русскомГосдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о внесении изменений в статьи Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Таким образом, в РФ вводится новый день воинской славы — 3 сентября, День окончания Второй мировой войны в 1945 году.
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с чего всё началось
В законе предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Государственная Дума РФ06:11
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В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны
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