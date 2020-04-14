с чего всё началось

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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