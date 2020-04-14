Политика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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В законе
 предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Государственная Дума РФ06:11

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Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

РБК08:58

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

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В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны

Государственная Дума РФ06:11

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Российская газета06:28

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

ТАСС06:26

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Lenta.ru06:39

Днём воинской славы в России станет 3 сентября

Парламентская газета06:31
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
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Происшествия

Общежитие загорелось в центре Москвы

Пожар произошел на крыше общежития в центре столицы. Отмечается, что возгорание произошло в здании по адресу: Жуков проезд, дом 21.
Москва 24 08:23
12
Общество

Законопроект о запрете комиссий при оплате ЖКХ прошел первое чтение

Законопроект предлагает распространить такой запрет и на комиссию при оплате пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.
Интерфакс 08:14
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Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
13
Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
15
Общество

Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима

Сегодня, 14 апреля, глава региона выступил в формате видео-конференции перед предпринимателями.
Московский Комсомолец 11:00
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Культура

Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
Политика

Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
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Политика

Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме

Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.
ИА Красная Весна 10:21
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Футбол

Юран о мнении Алиева про Крым: либо он невменяем, либо желаю ему закусывать

Главный тренер «Химок» Сергей Юран жёстко отреагировал на последние высказывания экс-полузащитника «Локомотива» и «Анжи» Александра Алиева о принадлежности Крыма.
Metaratings 10:59
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
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Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
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Экономика

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
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Спорт

«Россия против Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну». Алиев — о коронавирусе, Крыме, Семине и Путине

Фейковый коронавирус, пугающие людей СМИ, свой канал на ютубе — В Москве из-за коронавируса вводят электронные пропуска.
Sport24.ru 06:30
Игры

Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2

News.ru 10:10
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Происшествия

Дом агента хоккеиста Малкина ограбили в Подмосковье

Дом агента нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина ограбили в Подмосковье.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс 12 апреля в 23:44
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Футбол

«Спартак» и «Зенит» обменялись подколками в Twitter

Спорт-Экспресс 10:58
Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Общество

Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ

Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
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Происшествия

Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции

Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Экономика

Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 06:58
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