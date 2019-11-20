Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Предлагается в очередной раз перенести выплаты с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат. Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Госдума приняла закон о продлении моратория на возврат советских вкладов до 2023 года
Парламентская газета07:56
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