Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам

Предлагается в очередной раз перенести выплаты с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат. Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Госдума в 20-й раз продлила приостановку выплат по советским вкладам

Агентство Москва07:18

Госдума одобрила во II чтении продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАССвчера в 08:43

Госдума приняла закон о продлении моратория на возврат советских вкладов до 2023 года

Парламентская газета07:56

Дума опять перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Интерфакс07:30

Полную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года

Российская газета08:50

Государство ждет смерти последнего советского вкладчика — Гартунг

REGNUM07:20

Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам

News.ru07:38
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Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
RT на русском 09:48
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
REGNUM вчера в 22:18
Общество

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
РБК 06:10
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК 05:29
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
DixiNews 08:37
Политика

На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
Взгляд.ру 09:51
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили ввести в России

По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
Толк 00:47
Общество

Экс-министр Абызов перевел в офшоры более $800 млн, пишут СМИ

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов.
Газета.Ru 09:33
Общество

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Вести.Ru 09:15
Транспорт

Названа дата начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев озвучил дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту.
ТК Звезда 09:47
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Спорт

В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб

В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в 10 крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии.
РБК 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
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