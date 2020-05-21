с чего всё началось

Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.

Госдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса

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