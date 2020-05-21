Экономика

КомпанияКомпанияГосдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса

Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений
 во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.
Известия20 мая в 17:01

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«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти

Газета.Ru22 мая в 09:53

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новости22 мая в 05:39

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Российская газета21 мая в 11:22

Госдума зафиксировала страховые взносы для бизнеса и НКО

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Коммерсантъ20 мая в 18:10

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Парламентская газета20 мая в 17:27

Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет

Известия20 мая в 17:01
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Газета.Ru 00:43
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Космос

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Здоровье

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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

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Общество

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Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
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