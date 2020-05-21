Экономика
КомпанияГосдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса
Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти
Газета.Ru22 мая в 09:53
Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы
Парламентская газета20 мая в 17:27
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
Музыка
«Несчастный случай» представил проект «Сейчастушки»
Группа «Несчастный случай» презентовала новый музыкальный проект «Сейчастушки», посвященный периоду карантина.
Культуромания 11:05
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Здоровье
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
В Крыму готовят дополнительные койко-места для зараженных короновирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
КП - Крым 04:28
Здоровье
Коронавирус охватил все районы и города Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com 04:03
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки
RT на русском 10:28
Общество
В Японии с 25 мая отменят режим ЧС
В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
REGNUM 05:17
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru 09:11
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Новгородские ведомости вчера в 08:48
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Общество
На Урале завели административные дела за акцию «похорон» бизнеса
Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили "похороны" собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный, сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:13
Общество
Россиян предупредили о резких перепадах погоды летом
Предстоящим летом из-за регионального климата возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды, рассказал глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Взгляд.ру 08:54
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Общество
Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.
Известия 11:15
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Политика
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:10
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31