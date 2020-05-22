Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Происшествия Захватчика отделения банка в Москве задержали Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК. 1K

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 700

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 449

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,3K

Происшествия У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв. 7

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 569

Общество В России продлили трудовые патенты мигрантам Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России. 36

Энергетика Украина резко снизила цены на газ для населения Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте. 3

Культура Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона». 260

Спорт Российская лыжница рассказала всю правду о допинге Полина Ермошина на личном ютуб-канале объяснила, почему спортсмены употребляют допинг.

Экономика В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот. 16

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 426

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 17

Здоровье В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.

Футбол Лукас Эрнандес может сменить «Баварию» на «Ньюкасл» «Бавария» покупала его у мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро. Дороже из защитников стоит только Вирджил ван Дейк.

Единоборства Гэтжи считает, что Хабиб проиграл бой Тибау в 2012 году Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году. 3

Здоровье Во Владимирской области незаконно открылись торговые центры В ходе проведенного мониторинга установлены нарушения на территории торговых центров ТЦ Район, ТЦ Алмаз, ТЦ Акварель, ТЦ Терминал, которые могут возобновить работу только при достижении показателей на III этапе снятия ограничений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области. 3

Шоу-бизнес Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.

Авто Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave. 2