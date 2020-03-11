Экономика
ВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.Российская газетавчера в 06:54
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета06:38
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Футбол
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Общество
В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд
Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
Общество
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Чапутович отметил, что сейчас отношения между странами нельзя назвать хорошими, но в Польше хотели бы их улучшить.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Путин рассказал, что его обсчитывали и обманывали в прошлом
Журналист Андрей Ванденко спросил президента России Владимира Путина о том, обманывали ли его или обсчитывали в прошлом.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Финансы
Курс доллара и евро к рублю достиг максимума с 2016 года
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Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
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Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
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Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания 22 июня
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби.
Культура
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу
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Футбол
«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России
Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
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Олимпийский огонь для игр в Токио зажгли в древней Олимпии
Торжественная церемония зажжения Олимпийского огня для игр 2020 года в Токио прошла в древней Олимпии.