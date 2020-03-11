Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта
 оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.
Российская газетавчера в 06:54

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Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РИА Новости06:32

Госдума определилась с продажей Сбербанка ЦБ на финальном чтении

Красная весна07:45

Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

ТАСС07:00

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Интерфакс06:45

Госдума приняла закон о покупке правительством РФ акций Сбербанка

Агентство Москва06:26

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка

Парламентская газета06:38

Главные анонсы 12 марта

Коммерсантъвчера в 17:01
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Политика

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РИА Новости 06:46
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Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

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Ведомости 05:42
Политика

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ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу

Ранее гендиректор ВОЗ Гебреисус говорил, объявлять пандемию по коронавирусу рано, а ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса пока не исчерпан.
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Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

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Хакасия-Информ 01:36
Футбол

Кокорин помог ФК «Сочи» разгромить «Оренбург»

Спортсмены футбольного клуба «Сочи» разгромили команду «Оренбург» в домашнем матче. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
УтроNews 06:27
Экономика

Кудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля

Рост экономики Российской Федерации в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 07:48
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Происшествия

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В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
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В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса

В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Москва 24 06:38
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Чапутович отметил, что сейчас отношения между странами нельзя назвать хорошими, но в Польше хотели бы их улучшить.
Политика Сегодня вчера в 22:33
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Политика

Путин рассказал, что его обсчитывали и обманывали в прошлом

Журналист Андрей Ванденко спросил президента России Владимира Путина о том, обманывали ли его или обсчитывали в прошлом.
Газета.Ru 02:51
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Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
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Курс доллара и евро к рублю достиг максимума с 2016 года

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Авто

Datsun on-DO получил новую комплектацию

Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
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Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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Общество

Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Газета.Ru 03:35
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

Газета.Ru 06:51
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
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Олимпийский огонь для игр в Токио зажгли в древней Олимпии

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NewInform 07:43
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