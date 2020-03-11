Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта
 оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.
Российская газетавчера в 06:54

Подробнее о событии

Минфин: Стоимость принадлежащего ЦБ пакета Сбербанка сейчас чуть выше 2 трлн рублей

ПРАЙМ09:29

Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РИА Новости06:32

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Интерфакс06:45

Госдума определилась с продажей Сбербанка на финальном чтении

Красная весна07:45

Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

ТАСС07:00

Госдума приняла закон о покупке правительством РФ акций Сбербанка

Агентство Москва06:26

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка

Парламентская газета06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Энергетика

В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
Национальные Интересы 05:15
Политика

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев высказался о поправках в Конституцию

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил в Госсовете РТ по поправкам в Конституцию России.
Реальное время 04:57
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российская газета 08:51
Политика

Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет разорвал с посольством России договоры аренды земельных участков для строительства новых помещений диппредставительства, передаёт «Укринформ».
RT на русском 09:21
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Общество

Зима вернется в Москву в выходные

Похолодание придет в столичный регион в выходные, 14 и 15 марта. Ожидаются метель и снег, сообщает портал "Метеоновости".
Москва 24 07:55
Политика

Вернувшийся из Франции депутат Катасонов отправлен на карантин

Депутат Сергей Катасонов, который вернулся из Франции и не прошёл меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, отправлен на карантин.
RT на русском 08:43
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру 05:42
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Газета.Ru 05:27
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Московский Комсомолец 01:56
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»

REGNUM 01:22
Шоу-бизнес

Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери

Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
iReactor 00:10
Общество

В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Ретивый»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 12:17 — REGNUM Новейший корвет «Ретивый» спущен на воду в четверг, 12 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь», передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:17
Финансы

Курс доллара поднялся выше 75 рублей

«Курс доллара расчетами «завтра» на 14:13 мск вырос до 75,20 рубля», – говорится в сообщении. Также подросло и евро – до 84,43 рубля.
РИАМО 07:55
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Политика

Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

Законодательные органы более двух третей регионов России поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил РБК сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
РБК 06:32
Происшествия

В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу

Российская газета 05:03
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована Валентина Талызина

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Актуальные Новости вчера в 08:22
Музыка

Лидер Little Big рассказал о песне группы для «Евровидения»

Российская газета 04:41
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Гаджеты

В Сети показали Redmi Note 9 Pro в красном исполнении

Коробка для смартфона, выполнена в том же цвете что и сам смартфон. Известно, что Redmi Note 9 Pro создан на процессоре Snapdragon 720G.
Astera вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru 06:51
Политика

В Кремле прокомментировали возможность отмены Парада Победы в Москве

АБН 05:33
Экономика

Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики

Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 09:30
Футбол

ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
Наука

Таяние ледников Антарктиды и Гренландии ускорилось в шесть раз

Антарктида и Гренландия теряют лед в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах.
МИР 24 03:12
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
NewInform 06:09
Общество

МИД призвал россиян как можно скорее вернуться из Италии

Российский МИД рекомендует согражданам, которые сейчас находятся в Италии, как можно скорее вернуться в Россию и по возвращении закрыться на карантин, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.
Интерфакс 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное