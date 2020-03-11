Экономика
ТАССГосдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка
Городовой
1:05
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.Российская газетавчера в 10:54
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета10:38
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