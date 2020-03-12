Экономика
ВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газетавчера в 06:38
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:47, Ашберн
Технологии
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Армия и оружие
Под Астраханью начались испытания мишенного комплекса ПВО «Адъютант»
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области начались испытания нового мишенного комплекса ПВО "Адъютант".
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Общество
Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек
Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.
Футбол
Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:3
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»
Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
Здоровье
Карантин в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ введен с 12 марта
Ранее источник ZAB.RU сообщил, что карантин в школах Читы будет объявлен 13 марта. Постановление подписано на день раньше.
Биатлон
Бе выиграл мужской спринт на Кубке мира, Логинов – 18-й
Представитель Норвегии Йоханнес Бе финишировал первым по итогам мужского спринта в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Кино
Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках у заместителя мэра Иркутска Татьяны Жичиной
У заместителя мэра Иркутска, председателя комитета по управлению Ленинским округом Татьяны Жичиной прошли обыски.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Футбол
УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020
По информации ряда источников, УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020.
Происшествия
В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess
Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Общество
Роспотребнадзор запретил петербуржцам принимать пищу на рабочем месте
В столовых советуют использовать одноразовую посуду и не обедать на рабочих местах.
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.