Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
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Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Интерфаксвчера в 06:45

Минфин: Стоимость принадлежащего ЦБ пакета Сбербанка сейчас чуть выше 2 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 09:29

Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 06:32

Минфин оценил стоимость принадлежащих ЦБ акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб

ТАССвчера в 10:26

Минфин назвал стоимость приобретаемых у ЦБ акций Сбербанка

Красная веснавчера в 11:52

Госдума приняла закон о покупке правительством РФ акций Сбербанка

Агентство Москвавчера в 06:26

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка

Парламентская газетавчера в 06:38
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Технологии

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Коммерсантъ вчера в 07:40
Энергетика

Названа себестоимость нефтедобычи в России

Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране.
Военное обозрение 11 марта в 23:33
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК вчера в 22:56
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 11 марта в 09:54
Армия и оружие

Под Астраханью начались испытания мишенного комплекса ПВО «Адъютант»

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области начались испытания нового мишенного комплекса ПВО "Адъютант".
Российская газета вчера в 07:52
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Sport.ru вчера в 18:58
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru вчера в 08:22
Общество

Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек

Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.
РИА Новости вчера в 22:11
Футбол

Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 2:3

РИА Новости 11 марта в 15:11
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»

Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
ГлобалМСК.ру 10 марта в 15:11
Здоровье

Карантин в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ введен с 12 марта

Ранее источник ZAB.RU сообщил, что карантин в школах Читы будет объявлен 13 марта. Постановление подписано на день раньше.
ZAB.RU вчера в 03:40
Биатлон

Бе выиграл мужской спринт на Кубке мира, Логинов – 18-й

Представитель Норвегии Йоханнес Бе финишировал первым по итогам мужского спринта в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
ProstoProSport вчера в 11:43
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 11 марта в 09:41
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс вчера в 06:23
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости вчера в 20:12
Кино

Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса

Piter.tv вчера в 15:19
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Происшествия

СМИ сообщили об обысках у заместителя мэра Иркутска Татьяны Жичиной

У заместителя мэра Иркутска, председателя комитета по управлению Ленинским округом Татьяны Жичиной прошли обыски.
АиФ Иркутск вчера в 22:44
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру 11 марта в 07:12
Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Футбол

УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020

По информации ряда источников, УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020.
Время Пресс вчера в 12:11
Происшествия

В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess

Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 00:12
Общество

Роспотребнадзор запретил петербуржцам принимать пищу на рабочем месте

В столовых советуют использовать одноразовую посуду и не обедать на рабочих местах.
Поребрик.Медиа вчера в 09:32
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
РБК вчера в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
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