Экономика
Finam.RuГосдума приняла закон о покупке правительством акций «Сбербанка»
Госдума приняла в третьем чтении закон "О приобретении правительством РФ у ЦБР акций Сбербанка". Документ был внесен правительством 17 февраля 2020 года.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.Российская газетавчера в 06:54
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета06:38
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