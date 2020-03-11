Экономика

Finam.RuFinam.RuГосдума приняла закон о покупке правительством акций «Сбербанка»

Госдума приняла в третьем чтении закон "О приобретении правительством РФ у ЦБР акций Сбербанка". Документ был внесен правительством 17 февраля 2020 года.
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Ко второму чтению основного законопроекта
 оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.
Российская газетавчера в 06:54

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Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РИА Новости06:32

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Интерфакс06:45

Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

ТАСС07:00

Госдума приняла закон о покупке правительством РФ акций Сбербанка

Агентство Москва06:26

Госдума определилась с продажей Сбербанка на финальном чтении

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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка

Парламентская газета06:38

Главные анонсы 12 марта

Коммерсантъвчера в 17:01
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Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
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В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
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Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

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Общество

Россия запретила въезд гражданам Италии

С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Вести.Ru 12:40
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

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Компании России захотели сами утилизировать мусор

Отечественные компании, которые занимаются производством шин, планируют самостоятельно ликвидировать отходы от своей деятельности.
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Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде

Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
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Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Энергетика

В России не нашли проблем в нефти по восемь долларов

Отвечая на вопрос журналистов, при какой цене на нефть компания может остановить добычу, Маганов не нашел проблем даже при падении котировок в четыре раза от нынешнего уровня.
Lenta.ru 13:52
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ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
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Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей

Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Первое антикоррупционное СМИ 01:51
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Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
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В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
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Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
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Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
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Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит вчера в 06:06
Здоровье

Второй в истории пациент излечился от ВИЧ

Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Доктор Питер 10 марта в 10:09
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Visa позволит удалять данные карт клиентов со сторонних сайтов

Visa планирует запустить в России новый сервис.
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Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой

Напомним, в начале этой недели народная избранница предложила Владимиру Путину в нарушение Конституции избраться президентом на пятый срок, чтобы править Россией как минимум до 2030 года.
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IBU отменил этап КМ по биатлону в Осло

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить заключительный этап Кубка мира в столице Норвегии Осло.
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ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

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