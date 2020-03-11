Экономика
ВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.Российская газетавчера в 06:54
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета06:38
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Общество
«Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что объявить вспышку коронавируса пандемией было решено из-за скорости и масштабов распространения болезни, а также из-за отсутствия со стороны некоторых стран должного реагирования, передает ТАСС.
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В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.
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Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Энергетика
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Общество
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Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
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Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Здоровье
Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский
Для защиты своих родных и близких Комаровский рекомендует уже сейчас пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, ведь в случае заболевания коронавирусом можно заболеть двумя инфекциями сразу, ведь обычный грипп и пневмококковая инфекция никуда не пропали.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
11 марта стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Общество
В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение
Всего в республике зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Экономика
Госдума приняла поправки в бюджет
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
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Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта
В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
Здоровье
В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом
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Футбол
«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.