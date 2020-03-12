Экономика
ВедомостиГосдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета06:38
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