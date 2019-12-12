Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

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РБК06:29

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РИА Новости05:20

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О способах предотвращения гипертонии рассказал кандидат медицинских наук.
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

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Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
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США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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