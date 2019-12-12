Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.

Футбол «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».

Политика Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.

Политика Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма» Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.

Футбол ЦСКА отказался выкупать Сантоса Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Авто Skoda Karoq для России представлен официально Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Гаджеты Российские покупатели ценят в смартфонах хорошую камеру Российские покупатели предпочитают покупать смартфоны с тройной камерой, функцией бесконтактной оплаты, дисплеем не менее 5,5 дюймов и объемом памяти от 64 гигабайт.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Космос Илон Маск отправит коноплю на МКС SpaceX в 2020 году собирается провести исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на Международной космической станции.

Общество Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов» Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".

Политика В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».