Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
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