Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
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Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
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Лавров и Помпео выступили против военного решения конфликта в Сирии
Конфликт в Сирии не может быть разрешен силовым методом. К такому общему мнению пришли глава МИД России и госсекретарь США Майк Помпео.
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У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер
В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Зеленский сожалеет о прекращении показа «Слуги народа» на ТНТ
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Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
У главного тренера «Востока-65» Эдуарда Сандлера нашли наркотики
Главному тренеру Эдуарду Сандлеру подбросили бутылку с наркотическим веществом.
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Экономика
Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»
Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
Политика
Съемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину
Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.
Армия и оружие
«Использовали запрещённые миномёты»: ВСУ обвиняет НМ ЛДНР в обстрелах
Осуществляли обстрелы возле Лебединского, Павлополя, Широкино из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов, других видов стрелкового оружия и запрещённых миномётов.
Политика
В Великобритании пройдут парламентские выборы
В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
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