Экономика
REGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
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Политика
Зеленский заявил, что в Париже они с Путиным «начали диалог»
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
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Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Завтра, 11 декабря, сборная России сыграет с Испанией. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Общество
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Армия и оружие
Американцы под угрозой применения оружия блокировали российский патруль
Демонстративная наглость американцев может быть жестко наказана, так как данном регионе у России достаточно сил, чтобы остудить их пыл.
Футбол
Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет
"Краснодар" в последнем матче группового этапа Лиги Европы проиграл испанскому "Хетафе" (0:3).
Политика
Джонсон прокомментировал данные экзитполов с парламентских выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал данные экзитполов, показывающие, что его партия получает абсолютное большинство на выборах в британский парламент, заявив, что «мы живём в величайшей демократии в мире».
Политика
Съемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину
Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Здоровье
Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Футбол
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
Стали известны все участники 1/16 финала футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
Армия и оружие
Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг
«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.
Политика
Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, а это значит, что новых пошлин на ряд китайских товаров с 15 декабря не будет.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Общество
Ученые предупредили об опасности дневного сна
Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Политика
Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира
Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Футбол
Киевское «Динамо» вылетает из Лиги Европы
На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й матча.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.