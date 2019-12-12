Экономика

ТАССТАССГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Согласно законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14

Выше инфляции

Российская газета05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

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В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

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Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани направлено в суд

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Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
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Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
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Футбол

Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 11:56
Политика

Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание экоактивистки Греты Тунберг человеком года. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Следователь по делу Серебренникова стал генералом

Следователь Следственного комитета России Александр Лавров повышен в звании до генерал-майора юстиции.
Вести.Ru 09:00
Политика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Известия 10:17
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
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Накануне.Ru вчера в 17:13
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
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Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков

Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru вчера в 04:28
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Центральный районный суд вынес решение о помещении под стражу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на два месяца.
Коммерсантъ 06:55
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Происшествия

Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 10:19
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
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Журналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
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Каратели открыли минометный огонь по жилым районам в ДНР

По данным ведомства, киевские боевики открыли огонь в 13:50 с применением минометов по жилым кварталам населенного пункта.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Хоккей

Арбитр попал в больницу после столкновения с Овечкиным

Газета.Ru 00:39
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