Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о повышении МРОТа

Госдума приняла в четверг, 12 декабря, в третьем, итоговом, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года он повышается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

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Государственная Дума РФ05:14

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

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РИА Новости05:20

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ТАСС05:17

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