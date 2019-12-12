Экономика
ИзвестияГосдума приняла закон о повышении МРОТа
Госдума приняла в четверг, 12 декабря, в третьем, итоговом, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года он повышается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
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В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
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Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева арестовали на два месяца по делу о получении взятки от представителя коммерческой организации, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
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