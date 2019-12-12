Госдума приняла в четверг, 12 декабря, в третьем, итоговом, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года он повышается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Общество Москва простилась с Юрием Лужковым Жемчужины Москвы Лужкова Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прощальном слове во время обряда отпевания отметил заслуги бывшего мэра в реставрации и строительстве многих храмов и в первую очередь "величественного храма Христа Спасителя".

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Политика В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

Политика Путин предупредил о возможном геноциде жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей ДНР и ЛНР установление украинскими властями контроля на границе с РФ может привести к геноциду граждан Донбасса.

Общество Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Общество Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.

Общество Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.