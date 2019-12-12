Экономика
ИзвестияГосдума приняла закон о повышении МРОТа
Госдума приняла в четверг, 12 декабря, в третьем, итоговом, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года он повышается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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