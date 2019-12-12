Экономика
News.ruГосдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Шоу-бизнес
Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев
Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по газу
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Авто
Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Футбол
Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов
Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
Происшествия
Названы имена подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходят подозреваемыми пять человек, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль.
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Авто
«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию
Весной текущего года производители японского автомобильного концерна Mitsubishi представили на российском рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Космос
Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Шоу-бизнес
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black Star
Заявляют, что за возможность выступать сольно Егор Крид обязан выложить Black Star огромную сумму — 102 миллиона рублей.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
По данным компании «ExPro», поставки электроэнергии из России власти Украины прекратили 5 декабря, а из Белоруссии – 2 декабря.
Происшествия
В Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками
В Москве наркотиками отравился трехлетний ребенок. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Хоккей
Максим Третьяк покинул рижское «Динамо»
Хоккейный клуб «Динамо-Рига» расторг контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.