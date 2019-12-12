Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

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