Экономика

Регион onlineРегион onlineГосдума утвердила закон об увеличении МРОТ с 2020 года

Сумма минимального размера оплаты труда вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

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Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

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ТАССвчера в 05:17

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Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Российская газета 07:30
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Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

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Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
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ТАСС 04:18
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Газета.Ru 06:55
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Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»

Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива".
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
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Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
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Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест

Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
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Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

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На Юпитере обнаружен новый гигантский шторм

Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM Вскоре после прибытия «Juno» в систему Юпитера камеры инфракрасного и видимого света, установленные на его борту, позволили нам впервые увидеть гигантские циклоны, свирепствующих на полюсах планеты: девять на северном и шесть на южном.
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В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
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В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
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Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
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Путь к сердцу через бедро. В Архангельске начали устранять аритмию с помощью холода: как это?

Хирурги Архангельской областной клинической больницы освоили новый для себя метод помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, или мерцательной аритмией.
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Киевское «Динамо» не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы

"Динамо Киев" свело вничью встречу с "Лугано" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
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В Индонезии обнаружили рисунки возрастом около 44 тыс. лет

Исследователи нашли в Индонезии древнейшее изображение охоты, возраст которого составляет 43 тысячи 900 лет.
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Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

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Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

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Как ученые взломали сложнейший криптографический код: новый рекорд

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В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
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