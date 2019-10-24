Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. В разных регионах повышение МРОТ отразится на зарплатах по-разному.
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Госдума проголосовала за увеличение МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ11:27

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