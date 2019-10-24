Экономика
Московский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.
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Лесовоз повредил газопровод в Североуральске
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Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
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iXBT.com 06:23
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости 04:30
Шоу-бизнес
YouTube заблокировал последнее шоу Собчак из-за наличия пикантных сцен
Связавшись со службой поддержки, телеведущая узнала, что из-за наличия в ее шоу тех самых злополучных пикантных моментов YouTube автоматически перевел ее программу в жанр «почти порно» и перестал рекомендовать.
МонаВиста 09:30
Футбол
После матча с «Крыльями Советов» Дзюба назвал себя «Артемом Джокером»
Напомним, ранее «ПД» писал, что сегодня в Самаре в матче 14-го тура «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов».
Петербургский дневник 11:43
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Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х годов
Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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Происшествия
Задержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани
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Процессор Core i9-10980XE протестировали в играх
В сети появились первые игровые тесты процессора Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X. Его «гоняли» на плате с чипсетом X299.
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Четвертый подозреваемый по делу о гибели 39 человек задержан в Великобритании, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 25 октября в 15:42
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В Рязанской области возбудили дело после гибели троих детей на пожаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в Шиловском районе Рязанской области.
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ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
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Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» огласили составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 10-го тура английской Премьер-Лиги, который стартует в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в 19:30 мск.
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В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
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