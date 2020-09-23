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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ruвчера в 09:28
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газетавчера в 06:39
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новостивчера в 05:30
Русская Планета

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планетавчера в 06:11
Телеканал 360°

Госдума поддержала повышение на 20% акцизов на обычные и электронные сигареты

Телеканал 360°вчера в 06:38
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАССвчера в 06:32
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВвчера в 05:24

Власти Иркутской области проверят сейсмоустойчивость домов 335 серии

Сегодня, 23 сентября, губернатор региона Игорь Кобзев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал поручение подготовить материалы для рассмотрения вопроса о вхождении в 2021 году в федеральную программу по обследованию на сейсмоустойчивость домов 335 серии.
Власти Иркутской области проверят сейсмоустойчивость домов 335 серии
Наш Севервчера в 07:56
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Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

Алтай накроет штормовым ветром со снегом

По данным официального сайта ведомства, в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15 − 20м / с, местами порывы 25 − 28м / с. Похолодание.
REGNUMвчера в 05:52