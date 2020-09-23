Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%
Смотрите также
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Навальный выздоровел и выписан из клиники в Берлине
Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом
Мирослава Карпович показала фото в мокром платье
Дебют нового Kia Sorento X-Line в России состоится 5 октября
Россия расширила санкционный список против Евросоюза
Путин заявил о важности сохранения сильной президентской республики
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Мы пока не планируем вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса»
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Госдума приняла закон о введении обратного акциза на этан и СУГ
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
Подробнее о событии
Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет
Российская газетавчера в 06:39
Госдума поддержала повышение на 20% акцизов на обычные и электронные сигареты
Телеканал 360°вчера в 06:38