Госдума приняла закон о повышении акциза на сигареты на 20%
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Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании в среду, 23 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении закона, о повышении с 2021 года акцизов на табак и табачную продукцию сразу на 20%. Повышение акцизов коснется сигарет, другой табачной продукции, а также вейпов и электронных сигарет.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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