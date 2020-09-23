Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании в среду, 23 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении закона, о повышении с 2021 года акцизов на табак и табачную продукцию сразу на 20%. Повышение акцизов коснется сигарет, другой табачной продукции, а также вейпов и электронных сигарет.

С чего всё началось Госдума повысила акцизы на сигареты Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. РИА Новости вчера в 05:30