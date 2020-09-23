Госдума поддержала повышение акцизов на сигареты на 20%
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Госдума приняла закон, согласно которому в России в 2021 году должны увеличить ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо 4%, как планировалось ранее. При этом в 2022-2023-х планируется увеличить налог на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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