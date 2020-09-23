Госдума приняла закон, согласно которому в России в 2021 году должны увеличить ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо 4%, как планировалось ранее. При этом в 2022-2023-х планируется увеличить налог на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

С чего всё началось Госдума повысила акцизы на сигареты Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. РИА Новости вчера в 05:30