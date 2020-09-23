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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ruвчера в 09:28
RT на русском

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты

RT на русскомвчера в 06:19
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАССвчера в 06:32
Аргументы и Факты

Володин объяснил необходимость увеличения акцизов на табак

Аргументы и Фактывчера в 07:53
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газетавчера в 06:39
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новостивчера в 05:30
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВвчера в 05:24

КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения
Московский Комсомолецвчера в 05:30
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В ВОЗ призвали пить воду из-под крана вместо сладких газировок

С призывом выработать у детей привычку пить воду (даже из-под крана) вместо сладких газировок выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда 23 сентября в ходе презентации «Руководства по детскому питанию и физической активности для родителей и людей, работающих с детьми 6-10 лет».
ИА Красная Веснавчера в 13:35
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Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Serviceвчера в 05:01
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