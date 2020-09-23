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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ru09:28
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32
Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ru06:07
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39
Русская Планета

В России подорожают сигареты и алкоголь

Русская Планета06:11
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов

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РИА Новости12:23
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Российская газета11:25
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Дипломаты России и Британии обсудили Белоруссию и Навального

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и государственный министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон обсудили по телефону Белоруссию и ситуацию вокруг Алексея Навального, пишет российский МИД.
Газета.Ru13:27