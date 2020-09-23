Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%
Смотрите также
Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
В Курске пассажирка такси избила ребенка
«Ростех» представил макет базовой 5G станции
Жириновский призвал покончить с США к своему 100-летию
Тихановская назвала революцию в Белоруссии демократической
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Белоусов поддержал идею создать в РФ единого регулятора рынка табака
В России введут обратный акциз на сжиженный газ
Володин предложил депутатам Госдумы придумать новые налоги
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
Подробнее о событии