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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает "Интерфакс". Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. руб. за 1 тысячу штук акциз возрастет до 2,359 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новостивчера в 05:30
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Газета.Ru

Госдума повысила акцизы на сигареты и алкоголь

Газета.Ruвчера в 09:28
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВвчера в 05:24
Аргументы и Факты

Володин объяснил необходимость увеличения акцизов на табак

Аргументы и Фактывчера в 07:53
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газетавчера в 06:39
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАССвчера в 06:32
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новостивчера в 05:30
REGNUM

Володин: налоговый манёвр изымает сверхдоходы у богатых

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Газета.Ru22 сентября в 16:45
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

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РИА Новостивчера в 06:33
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Портал «Глас.ru» опубликовал информацию о том, что киевская команда «Динамо» и бельгийский клуб «Гент» проведут матч в одноименном городе на «Геламко Арене» 23 сентября.
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